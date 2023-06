Kui küsida, milline näeb välja kodutute varjupaik, mõtleb ilmselt enamik kõledatest ruumidest ja räbaldunud pesuga vooditest, kus on end sisse seadnud lutikad, täid ja muud satikad. Isegi osa tänavakodutuid on öelnud, et nad ei tõstaks elus oma jalga varjupaiga uksest sisse, sest seal on nii must. Pigem ööbiks lageda taeva all.