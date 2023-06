Tsahkna keelas Venemaa patriarh Kirillile Eestisse sisenemise

Tsahkna sõnul kehtestati neile inimestele sissesõidukeeld, sest nad on osalenud ränkades inimõiguste rikkumistes või aidanud inimõiguste rikkumisele kaasa.

«Patriarh Kirill on Putini ideoloogia üks suuremaid kandjaid ja jagajaid,» ütles välisminister «Oli viimane aeg lisada ta musta nimekirja. Ta on õigustanud ja õhutanud sõda Ukraina vastu.»

Tsahkna ütles, et inimesed, kes pooldavad Venemaa räigeid tegusid Ukrainas, ei ole Eestis teretulnud. «Kutsun üles kõiki riike kehtestama sissesõidukeeld Venemaa julmade kuritegude pooldajatele ja toimepanijatele.»

Euroopa Parlament võttis juba läinud aasta aprillis vastu resolutsiooni, milles mõistis hukka patriarhi rolli Venemaa sõjas Ukraina vastu ning MTÜ Piirideta Inimõigused on pöördunud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröri poole palvega võtta patriarh Kirill vastutusele sõja õigustamise, toetamise ja õhutamise eest.

«Eesti on seisukohal, et Kara-Murza tagakiusajad ja vangistajad tuleb lisada üleilmsesse inimõiguste sanktsioonirežiimi,“ ütles Tsahkna. „Jätkame tööd selle nimel, et kõik poliitvangid Venemaal vabastataks tingimusteta ja viivitamatult ning repressioonide korraldajad võetaks vastutusele.»