2018. aasta veebruaris vahi alla võetud Gammer on olnud vangla lukustatud kambris juba üle viie aasta. Mees esitas mullu juulis Tallinna vanglale taotluse lubada tal viibida vanglaosakonnas kaasvangide seas vähemalt neli tundi päevas.

Vangla jättis Gammeri taotluse rahuldamata, viidates, et tegemist on vahi all viibiva kinnipeetavaga ja vangla sisekorraeeskirja järgi tuleb hoida vahistatud lukustatud kambris, välja arvatud ajal, kui nad töötavad või õpivad. Kuna Gammer ei tööta ega õpi, hoiab vangla teda peaaegu kogu aeg lukustatud kambris, lubades tal vaid ühe tunni jooksul ööpäevas viibida värskes õhus.