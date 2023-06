KESKPÄEVATUND ⟩ Priit Hõbemägi valitsusele: kas teie meelest ongi päriselt kõik korras?

Kuku raadio «Keskpäevatunnis» kritiseerisid saatejuhid Priit Hõbemägi, Ainar Ruussaar ja Marek Strandberg valitsuse plaani tõsta ajakirjanduse käibemaksu. Lisaks arutleti ka kultuuriobjektide rahastamise teemal.

Postimees on möödunud nädalal kajastanud, et valitsus plaanib tõsta ajakirjanduse käibemaksu viielt protsendilt üheksale ja majutusasutuste käibemaksu üheksalt kolmeteistkümnele.

«Sellega käib kaasas pehmelt öeldes lapsik jutt, et tegu on mingisuguse kompromissiga. Nimelt kaks aastat tagasi see sama Reformierakond kehtestas ajakirjandusele viieprotsendilise käibemaksu ja nüüd räägitakse, et meile tehakse mingi erakordne kompromiss,» sõnas Hõbemägi.

Ta nentis, et käibemaksu tahetakse tõsta ajal, mil Venemaa valab järjest rohkem summasid Eesti inimeste ajude mõjutamiseks libapropaganda, valefaktide, igasuguse Vene propaganda ja muude võtetega, mille avastamisel, tagasilöömisel või paljastamisel on oluline osa just ajakirjandusel.

«Ehk teiste sõnadega - ajal, mil Eestil on väga keeruline olukord, otsustab valitsus nõrgestada ajakirjandust tervikuna. Suur tänu!»

Ruussaar tõi välja, et praeguse valitsuse juhtpartei, kes kahe aasta eest ajakirjanduse käibemaksu korrigeeris, põhjendas seda tookord sellega, et julgeolekuolukord on niivõrd palju muutunud, et ajakirjandust tuleb aidata, sest ajakirjandus tagab julgeoleku.

«Aga küsime! Kaja Kallas, Lauri Hussar, Marek Reinaas, Lauri Läänemets ja Jevgeni Ossinovski - kuidas on paranenud selle ühe aastaga julgeolekuolukord, et nüüd võib siis lasta jala sirgu, tõsta käibemaksu. Ma saan asjast aru nii, et kõik on korras. Kas teie meelest ongi päriselt korras?» küsis Hõbemägi.