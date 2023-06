Ukraina teatas kolmanda küla tagasivallutamisest

Asekaitseminister Hanna Maljari sõnul on viimaseks vabastatud külaks Makarivka.

«Donetski oblastis asuvad Neskutšne ja Blahodatne on taas Ukraina lipu all,» teatas enne seda Ukraina piirivalveamet.

Washingtonis asuva mõttekoja Ameerika sõjauuringute instituudi (ISW) analüütikud väidavad, et Kiievi väed on alustanud vasturünnakuid vähemalt neljas rindepiirkonnas.

Kolme küla tagasivallutamine on vastupealetungi esimene märkimisväärne edusamm.

Maavägi avaldas pühapäeval ka videolõigu, millel on näha, kuidas sõdurid viivad Ukraina lipu vabastatud asulas hävinenud hoonesse.

Sõjaväe kõneisik Valeri Šeršen ütles telepöördumises, et esimene tagasivõetud asula asub Donetski oblasti ja Zaporižžja oblasti piirialal, kus Moskva on viimasel nädalal andnud teada ägedatest Ukraina poole rünnakutest.

Eestkõneleja sõnul võtsid Ukraina sõjaväelased kinni mitu venelasest ja Venemaa-meelset sõdurit. Šeršen lisas, et Blahodatnes heisati Ukraina lipp.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles laupäeval, et vastupealetung Vene okupatsiooniväe vastu käib, ent keeldus jagamast üksikasju.

Agressorriik Venemaa autoritaarne president Vladimir Putin ütles sel nädalal, et Kiievi pealetung on juba alanud, kuid see kukub läbi juba eos.