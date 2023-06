Tallinnas võib mitmel ühesuunalisel tänaval jalgrattaga sõita ka vastassuunas

Abilinnapea Vladimir Svet märkis, et jagatud tänavaruumi eesmärk on soosida väiksematel asumisisestel tänavatel jalgrattaga liikumist, kus see sõitjaid ei ohusta. «Eelkõige mängib siin rolli viisakus ja üksteisega arvestamine, et tänavale mahuksid kenasti ära nii autod, ratturid kui jalakäijad. Selliselt tähistatud ühesuunaliste tänavatel peavad autojuhid silmas pidama, et vastu võib tulla jalgrattur või elektritõukeratas,» lausus Svet.