Peapiiskop Viilma tundis end ministri usujuhte kritiseerivas repliigis ära? «Ootan Läänemetsalt selgitust.»

Peapiiskopi sõnul ootab ta ministrilt täpsemat selgitust, keda ta oma kommentaaris «arvamusliidritest usujuhtide» all silmas pidas: «Kui need on Eesti Kirikute Nõukogu juhid või EKNi liikmeskirikute juhid, siis ootan ministrilt avalikku vabandust, sest ükski nendest «usujuhtidest» ei ole saanud süsteemselt pisendada ühegi vähemuse Eestis juba praegu kehtivaid õigusi ega vabadusi ega põhjustada sellega ühtegi viha- ega vaenukritegu, sest need arvamused on kooskõlas Eestis aastaid kehtinud ja ka praegu kehtiva perekonnaseadusega.»