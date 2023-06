USA teatab lähiajal uuest abipaketist Ukrainale

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles esmaspäeval, et kauaoodatud pealetung Vene vägede vastu on raske, kuid liigutakse edasi.

«Võitlus on karm, kuid me liigume edasi ja see on väga oluline,» ütles Zelenskõi oma igapäevases õhtukõnes.