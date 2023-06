IAEA juht külastab Zaporižžja tuumaelektrijaama

IAEA teatas varem muu hulgas uudisteagentuuri Reutersi vahendusel, et pärast olulise anomaalia tuvastamist on vaja kontrollida tehast ümbritsevat veetaset.

Veetaseme kõrgus on tuumajaama veepumpade töös kesksel kohal. Grossi sõnul püsis nädalavahetusel veetase stabiilne umbes ööpäeva.

Vene vägede kontrolli all oleva tuumajaama kuuest reaktorist viis olid juba varem nn külma väljalülitatuse seisundis, mis tähendab, et kõik kontrollvardad on sisestatud reaktori südamikku peatamaks tuumalõhustumisreaktsioon ning soojuse ja rõhu teke.