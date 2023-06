Ukraina vasturünnaku lõppeesmärk on kõigi alade vabastamine

Ametnik kinnitas, et pealetungioperatsioonid käivad, kuid üksikasjadesse ei laskunud. Samuti rõhutas Žovkva, et eesmärkide saavutamiseks võib kuluda mitu kuud.

Žovkva meenutas ühtlasi, et see pole Ukraina armee esimene vastupealetung ja varem sunniti Vene sissetungijad Harkivi ja Hersoni oblasti territooriumilt põgenema.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles esmaspäeval, et kauaoodatud pealetung Vene vägede vastu on raske, kuid liigutakse edasi.

«Võitlus on karm, kuid me liigume edasi ja see on väga oluline,» ütles Zelenskõi oma igapäevases õhtukõnes.