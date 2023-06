Biden kohtub pärast õnnestunud hambaravi NATO peasekretäriga

Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre kinnitas samuti, et esmaspäevane protseduur viidi edukalt lõpule ja presidendil läheb hästi.

Valge Maja teatas juba varem, et kohtumine Stoltenbergiga ja diplomaatiline vastuvõtt lükatakse Bideni hamba juureravi edasi teisipäevale. Ühtlasi kinnitati teadaandes, et Bideni ülesandeid ei ole protseduuri tõttu vaja üle anda asepresident Kamala Harrisele.

Bideni tervis on üliterava tähelepanu all, kuna ta kavatseb kandideerida ka teiseks ametiajaks 2024. aasta presidendivalimistel. Juhul, kui ta peaks valituks osutuma, siis oma presidentuuri lõpuks oleks ta 86 aasta vanune.

Stoltenberg, kes on juhtinud NATO-t alates 2014. aastast ning kelle ametiaega on kolm korda pikendatud, teatas aasta algul, et lahkub ametist septembri lõpus.