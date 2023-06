Teie ettekandega riigikogus tutvudes võib jääda mulje, et meie õigussüsteem on kriisis?

Seda ei saa küll kuidagi öelda, et kohtusüsteemis oleks kriis. Minu sõnum on, et kui me midagi ei muuda ega tee, siis võib kriis tulla. Trendid on sinnapoole, et menetlusajad hakkavad vaikselt pikenema, inimeste süsteemi tööle saamine on järjest raskem, mis tähendab, et meil on vähem tööjõudu, kes sama või isegi suureneva tööhulgaga peaks toime tulema. Selleks, et kriis 5-10 aastaga ei tekiks, on vaja praegu tegutseda, on minu sõnum.