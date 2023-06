VIDEO ⟩ Pingeline õhkkond riigikogus jätkub: usaldusküsimusega seotud eelnõu teise lugemisega minnakse edasi

Riigikogu juhatus lõpetas teisipäeval taas arupärimiste ja eelnõude vastuvõtmise, et murda opositsiooni obstruktsiooni.

Kivimägi selgitas, et loomulikult on riigikogu liikmetel põhiseaduslik õigus esitada arupärimisi ja eelnõusid, kuid see ei tohi hakata takistama muu töö tegemist ja muutuda parlamendis ebakohaseks väärnormiks.