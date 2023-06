Kolmapäeval mälestatatakse leinalippudega juuniküüditamist

Tallinnas Vabaduse väljakul saab näha inimõiguste instituudi loodud installatsiooni «Pisarate küüdiauto». Lisaks on väljakule üles seatud eesti-, inglise-, vene- ja saksakeelsed põhjalikud infotahvlid selgitava tekstiga.

Kell 19 toimub Tallinna Jaani kirikus küüditamistes kannatanute mälestusele pühendatud kontsert. Kõigi nende mälestuseks kõlavad 14. juunil Eesti Sinfonietta solistide esituses Arvo Pärdi, Galina Grigorjeva, Tõnu Kõrvitsa ja Henryk Mikołaj Górecki teosed. Sissepääs on tasuta.

Põlvamaal algavad juuniküüditamise mälestusüritused kell 10 Veriora raudteejaamas ja jätkuvad kell 11 Põlva raudteejaamas küüditatute monumendi juures. Oodatud on Räpina ja Põlva vallavalitsuste ja volikogude ning erakondade esindajad. Üritusel osalevad Põlva Kaitseliidu maleva ja Naiskodukaitse toimkonnad. Lipuvalves on noorkotkad ja kodutütred. Jumalasõna jagab Põlva Maarja koguduse õpetaja.

Viljandis on mälestushetke pidamine represseeritute mälestusmärgi juures 14. juunil kell 13. Traditsiooniliselt on oodatud Viljandi linnavalitsuse ja -volikogu esindajad, samuti Kaitseliidu Sakala maleva ning kirikute esindajad. Lipuvalves on noorkotkad ja kodutütred.