GALERII ⟩ Riigikogu liige rajas oma parkimiskohale pargi

Lahe sõnas pressiteates, et poliitikud peaks rahvale oma tegudega eeskuju näitama. Ta lisas, et 19. sajandil oli sellel platsil park ja see võiks ka praegu nii olla. «Kui räägime keskkonnahoiust ja kliimapoliitikast, on kohatu ja tagurlik nende mõlema vastu töötada, väärtustades autokultuuri, mis toetab fossiilkütuste äri,» ütles ta.



«Tallinnas, ka kesklinnas, on piisavalt parkimiskohti, kuhu mahuksid parkima nii riigikogu liikmed kui kantselei töötajad. Tahan väikese aktsiooniga näidata, mis võiks parkla asemel olla – meeldiv linnaruum, kus saab igaüks aega veeta ja mis kannab oma väärtustes nii keskkonnahoidu kui ka tervislikku eluviisi.» selgitas Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liige Lahe.