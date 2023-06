Põrumised matemaatikaeksamil paljastavad allakäigu Eesti koolihariduses

Haridusministeeriumi üldhariduse valdkonna matemaatika peaekspert Helle Hallik kahtleb, kas pelgalt esialgsete tulemuste valguses on mõistlik hakata suuri järeldusi tegema, ent möönab: «Matemaatikaõpetajate puudus ja kvalifikatsioon on muidugi väga tõsine teema.»

Ent see ei tähenda, et süüdi oleks just nimelt õpetajad. Tallinna Ülikooli rakendusmatemaatika lektori Tõnu Tõnso sõnul seondub matemaatika õpetamisega Eesti koolides nii palju probleeme, et kui mõni minister otsustaks neid hooga lahendama hakata, tekitaks ta rohkem kahju kui kasu.

Kuid see on fakt, et matemaatikaõpetajatest on suur puudus. Tallinna Ülikoolis on neid aastas lõpetanud tavaliselt umbes kümme, sel kevadel lõpetab üheksa. Tartu Ülikoolist tuleb sel kevadel magistriõppest uusi matemaatikaõpetajaid kolm, kusjuures õpetajate põuda nad ei leevenda: kaks neist juba töötavad koolis, kolmas on leidnud rakenduse mujal kui hariduspõllul.