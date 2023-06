GALERII ⟩ Küüditamise aastapäeva üritus «Ma ei unusta Sind!» Balti jaamas

«Näitamaks, et me mäletame, kutsume inimesi üles märkama raudteejaamades leinalinte ning jagama nendest sotsiaalmeedias fotosid teemaviitega #maeiunustasind. Lisaks võib jagada enda ja oma perekonnaliikmete tundeid, mälestusi ja fotosid,» sõnas Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming. «Mälestuse hoidmine on üks võtmeküsimusi selleks, et hoida ära minevikus toimunud koleduste kordumist.»