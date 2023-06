Korraldajad palusid vabandust Kõlvarti kõne rikkunud helikvaliteedi pärast

4. juunil Tallinnas Pirita velodroomil toimunud XXIII Tallinna Võimlemispeol «Õhus on liikumist» pidasid kõnet Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja Eesti Spordiselt Kalevi volikogu liige Anneli Ott. Ebapiisava kommunikatsiooni tõttu helitehniku ja korraldajate vahel tekkis olukord, kus esinejad liikusid optimaalsest kõnepidamistsoonist välja, mistõttu tekkis kajaefekt ning viide heli levimisel.

Ürituse järgselt analüüsis Event Center ülekande salvestust ning tõi tekkinud olukorra põhjenduseks välja ebakõla kõnepidajate asukoha osas. Kuna mõlemad kõned toimusid platsi keskel, algselt plaanitud ja ka heliproovidest testitud asukohast ligikaudu 15-20 meetrit eemal, jõudis heli sinna kõlarite tornidest suurema viivitusega ning see omakorda raskendas kõne pidamist.

«Platsi helisüsteem oli seadistatud eesmärgiga, et muusika võimlejate jaoks oleks ühtlane platsi igas nurgas ning tribüünide helikvaliteet oleks minimaalse kaja efektiga. Küll aga ei osanud me ette näha seda, et kõnepidajad vastuvõtjatest nii kaugele liiguvad,» sõnas Event Center partner ja projektijuht Margus Jaago.