Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse liikmeks valiti Andres Laisk

Andres Laisk on Saue vallavanemana ametis olnud 2009. aastast. Varasemalt on ta töötanud ka Tallinna väärtpaberibörsil, rahandusministeeriumis ja Finantsinspektsioonis. Laisk on valitud esindama Eesti kohalikke omavalitsusi Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR - Council of European Municipalities and Regions) poliitikakomitees. Samuti on ta olnud Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) juhatuse liige.