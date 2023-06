Koort piiril kinnipeetud logistikutest: ei ole välistatud, et kellelgi tekib kiusatus teha vahetuskaupa

Koort arvas, et suure tõenäosusega tahavad venelased logistikuid üle kuulata. «Ma ei taha uskuda, et nad tahavad neid koostööle kallutada, sest kaks logistikut ei valda PPAs väga suurt infohulka. Samas pole see võimatu, sest venelased on ka salakaubavedajaid korduvalt värvanud oma tööd tegema,» lisas ta.

«Tagasi neid kohe ei antud ja see on üks märk, et venelastel on huvi neid üle kuulata. Samuti on see märk, et kui kohalikud piirivalvurid või piiriesindaja olekski need mehed kohe tagasi andnud, pisendaks see kohe piirisündmust Vene ametkondade enda süsteemis, mis tähendab, et kui neid pikemalt kinni hoida, saab ülemustele näidata, et see juhtum on tõsisem.»

Koort tõi välja, et Eesti-Vene piiril on ajaloos olnud juhtumeid, kus Vene piirivalvur on hooldustööd tegevalt inimeselt küsinud, kas tal on suitsu või tuld anda. «Inimene on läinud ettevaatamatult piirile, venelane on ta kinni pidanud ja sellel on väga lihtne põhjus: Vene piirivalves saab selle eest puhkepäevi. Ja kui tegemist on ajateenijatega, siis nad saavad selleks ajaks koju. Nii et seal on mitu erinevat põhjust.»

«Aga kindlasti kuulab FSB nad üle ja ilmselt tehakse neile piiririkkumise eest mingi trahv. Loodan, et tegemist ei ole pika menetlusega, kus nad süüdi mõistetakse – kuna tegemist on PPA töötajatega, on põhimõtteliselt tegemist ka vahetuskaubaga,» tõi Koort välja.

Ta sõnas sedagi, et kui mitte täna, siis lähipäevil antakse mehed tagasi, sest tegemist ei olnud n-ö klassikaliste piiririkkujatega, vaid piiritsoonis tööd tegevate inimestega. «Ei ole välistatud, et kellelgi tekib kiusatus teha vahetuskaupa, mis tähendaks mitmekuist protsessi, kui mitte rohkem,» lisas Koort.