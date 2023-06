GALERII ⟩ Vabaduse väljaku ja Tõnismäe bussipeatused muudeti rattasõbralikuks

Ehitustööde käigus rajati peatuste juurde kergliiklejatele füüsiliselt eraldatud rada. Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul ei ole jalgratas kaasaegses linnaruumis pelgalt lõbusõiduvahend, vaid on lahutamatu osa igapäevasest liiklusest. «Järjest enam kasutavad tallinlased mugavaks ja kiireks liiklemiseks jalgrattaid ning peatuste ümberehitamine oli vajalik, et mööda Kaarli puiesteed ning Vabaduse väljaku äärest kulgevad rattateed oleks turvaliselt ühissõidukipeatusest ja kõnniteest eraldatud. Lõpptulemus on igati positiivne ning näitab, et arukalt planeerides mahume kõik sõbralikult linnaruumi ära – nii jalakäijad, jalgratturid kui ka autojuhid,» ütles Haukanõmm.