GALERII ⟩ Pääste, mupo ja kiirabi testivad elupäästjate ligipääsu abivajajateni

«Autojuht peaks arvestama, et ohuolukorras vajab päästeauto hoonele ligi pääsemiseks minimaalselt 3,5 meetrit vaba ruumi. Aeg, mis kulub päästmise asemel ligipääsu otsimisele ja voolikute vedamisele on täpselt nii pikk, et isegi väiksem tulekahju võib selle ajaga jõuda faasi, mis sündmuse lahendamist oluliselt raskendab,» ütles päästeameti päästebüroo nõunik Andres Saaren.