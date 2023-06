Kallas: tundub, et ajakirjanduse käibemaksu ajutine alandamine oli lihtsalt viga

Ajakirjanduse käibemaksumäär alandati mullu üheksalt protsendilt viiele ning nüüd plaanib koalitsioon endise määra taastada. Sellele reageerinud Eesti Meediaettevõtete Liitu kuuluvate üleriigiliste, maakondlike ja kohalike lehtede peatoimetajate avalduses märgiti, et «Kaja Kallase valitsuse maksureform kasvatab propaganda ja väliskanalite mõju».

Isamaalasest riigikogulane Riina Solman päris peaministrilt, et kui maksumäära tõstmisest saab riik oma rahakotti juurde neli miljonit eurot, siis kas on ka hinnatud selle vajalikkust ja kas valitsus kaalus ka maksutõusu ära jätmist.

«Selle loo moraal on see, et ükski heategu ei jää karistamata,» nentis Kallas, lisades, et olenemata käibemaksu alandamisest on ajalehtede hinnad tõusnud 10,25 protsenti. «Ajalehtede hinnad ei langenud isegi üheks hetkeks.»

Solman nentis, et inflatsioon on tabanud ka meediamaju, ent Kallase sõnul on ajalehtede hinnad siiski rohkem tõusnud, kui üldine hinnatase. «Kui võrrelda maikuu taset detsembriga, siis ajalehed on kallinenud 8,4 protsendi võrra, ajal, kui üldine hinnatase on 4 protsendi võrra tõusnud,» tõi Kallas välja.

«Mis juhtus veel peale ajakirjanduse maksu alandamist? Läksid kinni esmaspäevased lehed, hinnad tõusid,» loetles ta.

Peaminister toonitas, et reeglite järgi võib teha kaks käibemaksuerandit, üks neist kehtib juba ravimitele. Majutusasutustega suheldes jõudis valitsus aga seisukohale, et neile sedavõrd suurt lööki panna ei saa.

«Te ütlete, et sisendite hinnad on tõusnud, aga need on tõusnud ka kõigil teistel, kellel maksuerandit ei ole. Mina tõesti usun Eesti sõltumatusse ajakirjandusse. Nii nagu 2009. aasta jaanuarist kuni 31. juulini 2022, kui neil oli erandiks üheksa protsenti. Neil saab ka nüüd olema üheksa protsenti,» selgitas ta. «Ajutine langetamine tundub, et oli lihtsalt viga. Nagu ma ütlen, ühtegi heategu ei jäeta karistamata. Kui me poleks seda teinud, ei saaks ma selle eest praegu niimoodi kriitikat,» sõnas Kallas vastuses Solmanile.