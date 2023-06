Suurkontsernist «vabatahtlik looduskaitsja» raius linnurikast metsa, raie peatati

Metsakaitsja Mati Sepp sai reedel Haapsallu sõitnud inimeselt video, millel on näha Stora Enso kirjadega autosid seismas värske raielangi juures, tagapool käimas hoogne metsalangetus. «See oleks küll väga uskumatu, et nii mainekas metsafirma linnurahu julmalt rikub,» kommenteeris ta.

Sepp nägi metsaregistrist, et langev mets on tüübi järgi kõige linnurikkam, märgitud keskkonnaameti juhendis punase värviga – lindude asustustihedus on sellises metsas kõrge, suurem kui kuus paari hektari kohta, pesitsemise tõenäosus on kõige suurem, mõju linnustikule suur.