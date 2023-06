Töökuulutuses küll mainitakse, et Tallinna loomaaed on pikkade traditsioonidega, teadusesse panustav organisatsioon, kuid kõrgemast teaduskraadist olulisemaks peetakse juhtimiskogemust ja valdkonna tundmist. Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon peab kandidaadil siiski olema. Ka peab direktor oskama C1-tasemel eesti keelt ning vähemalt B2-tasemel ühte võõrkeelt. «Edukal kandidaadil on loomade heaolu väärtustav mõtteviis. Lisaks väärtustab oma kolleegide tööõnne ning panustab organisatsiooni heasse käekäiku,» seisab töökuulutuses.