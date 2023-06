GRAAFIK ⟩ Üle 3000 lapse põrus matemaatikaeksamil

Vaatamata sellele, et matemaatika lõpueksami ülesehitus on aastate lõikes olnud enam-vähem ühesugune, on paljude asjatundjate sõnul tõenäoline, et eelmise ja üle-eelmise aasta kehvemad tulemused olid tingitud sellest, et puudus 50 protsendi lävend. «Ühelt poolt võis see vähendada õpilaste motivatsiooni edukalt esineda,» lausub Tartu Ülikooli matemaatikahariduse keskuse lektor Kerli Orav-Puurand, «teiselt poolt andis väga ausa ülevaate õpilaste tasemest.»