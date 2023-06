Europarlament nimetas Kahhovka tammi õhkulaskmist sõjakuriteoks

Meediakanalite andmetel on see kirjas 14. juunil Strasbourgis toimunud plenaaristungile järgnenud Euroopa Parlamendi avalduses. Märgitakse, et istungi käigus arutasid saadikud muu hulgas ka kuu lõpus Brüsselis toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamise protsessi.