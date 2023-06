Austraalia tõkestab Venemaa uue saatkonna ehitamise

«Valitsus on saanud väga selget julgeolekunõuannet ohu kohta, mida kujutab endast Venemaa kohalolek parlamendihoonele nii lähedal,» ütles peaminister ajakirjanikele.

«Me käsitleme seda väga konkreetselt ja otsus põhineb väga konkreetsetel nõuannetel. Samuti on kahtlusi kavandatava ehituse olemuse ja asukoha osas, mis võib häirida tegevusi, mis toimuvad parlamendihoones,» lisas Albanese.

Ukraina on uurinud Austraalialt kümnete relvastusest maha võetud F-18 hävitajate seisukorra kohta, ütles riigi suursaadik päev varem uudisteagentuurile AFP. Vassõl Mõrošnõtšenko ütles, et päring puudutab hinnanguliselt 41 lennukit, mida hoitakse Sydney lähedal õhuväebaasis.

Huvi tarnida Ukrainale F-16 hävitajaid on üles näidanud mitu lääneriiki, kuid Austraaliale esitatud päring on esimene kord, kui räägitud on ka F-18 hävitajate tarnimisest.