Venelased üritavad tsiviilisikuid oma sõjaväelaste vastu vahetada

Ombudsman märkis, et tsiviilisikud on pantvangid ning agressorriik peaks nad tingimusteta vabastama ja mitte kaasama neid sõjavangide vahetamise protsessi.

«Praegu on kadunud isikute registris alates 24. veebruarist 2022. aastal üle 25 000 ukrainlase. Nende hulgas on 20 000 tsiviilisikut, kelle kinnipidamiseks puudub seaduslik alus. Tsiviilisikud ei tohiks üldse olla vangistuses ja kui see juhtub, siis tuleks nad koheselt vabastada,» rõhutas Lubinets.

Lubinetsi sõnul on Venemaal aga omad kuritegelikud motiivid.

«Esiteks kasutab okupantriik terrorit tsiviilisikute vastu kui vahendit Ukraina positsiooni mõjutamiseks sõjalis-poliitiliste eesmärkide saavutamise kontekstis. Vaenlane mõistab, et iga vabastatud tsiviilisik on tunnistajaks, kuidas Venemaa rahvusvahelisi norme rikkus,» rääkis ombudsman.

«Teiseks on see viis ukrainlaste seas heidutuse külvamiseks ja raevu kütmiseks riigiorganite ja võimude vastu üldiselt. Selles kontekstis kasutab terroristlik riik mitmeid manipuleerivaid hinnanguid. Kahjuks mõjutab enamik neist ukrainlasi tõesti. Selliste avalduste hulgas on »Ukraina keeldus oma rahvast tagasi saatmast«, »ukrainlased keelduvad kodumaale naasmast«, »tsiviilpantvangid on kurjategijad« ja teised sellelaadsed,» seletas Lubinets.

Ombudsman märkis, et need kõik on Venemaa propagandanarratiivid.