ÖÖISTUNG ⟩ Kelle Helme ähvardas aknast välja visata? Kas Kivimäe, viisakuse või raamatu?

Nagu nähtub, siis tüliõunaks oligi Aivar Koka kõne peatamine. «EKRE omad muutusid pahuraks,» nentis neljapäeva hommikul Kokk ja vahendas põhjenduse, miks tema mikrofon kinni pandi: «Lihtsalt öeldi, et ei ole päris see teema, mis on eelnõu. Aga alati on sissejuhatused ja siis minnakse teemasse. See on normaalne. Niisugust asja ei ole fraktsioonipoolsetel ettekannetel kunagi varem olnud,» kommenteeris ta Postimehele.

Mõne riigikogulase viite ja videos kõlanu järgi lubas Martin Helme Kivimäe aknast välja visata, kui ta veel kord nii teeb.

«Ei lubanud kedagi aknast alla visata, see on reformierakondlaste levitatav valeinfo,» kommenteeris Helme enda öeldut. «Ütlesin, et aknast lendab välja viisakus, sest kunagi varem ei ole juhtunud, et istungi juhataja katkestab kõne sellisel viisil.»

Helle-Moonika Helme kommenteeris sotsiaalmeedias riigikogulase Mario Kadastiku postitust (RE) samas väitega, et Helme lubas aknast välja visata riigikogu nn kollase raamatu ehk kodu- ja töökorraseaduse.