Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne Naisklooster. Foto: Eero Vabamägi

«1891. aastal asutatud Pühtitsa klooster palvetab vahetpidamata Jumala poole juba 133 aastat. Maailmas on selle aja jooksul toimunud kardinaalsed muudatused. Vene Õigeusu Kirikus taastati patriarhi juhtimine ning patriarhiks on praegu alates sellest ajast juba viies eestseisja.»

Iguumenja Filareta nentis, et nende klooster ei ole kunagi allunud sotsiaalse ja poliitilise elu kirgedele ning algusaastatest kuni siiani hoiavad nunnad vankumatut truudust oma missioonile ja kutsumusele, mis seisneb palvetamises ja töötegemises.

«Sellepärast olemegi sügavalt veendunud, et riigi sekkumisele, rohkem kui sajandi jooksul välja kujunenud kloostri elukorraldusse, puudub mingigi ülesehitav mõte. Kloostris palvetati ja tehti tööd Tsaari-Venemaa ajal, Nõukogude Liidu ajal, Eesti Vabariigi ajal ja me loodame siiralt, et meilt ei võeta ära võimalust ka edaspidi pöörduda palvetes Jumala poole, et elu rahus oleks antud kogu Maale, kõikidele riikidele ja kõikidele rahvastele.»

Pöördumises paluti Pühtitsa kloostrile igakülgset toetust. «Oleme kindlad, et iga usklik mõistab – igasugune poliitika ja seda enam, poliitiline surve, on absoluutselt mitteomased kloostri asukatele. Klooster on väljaspool poliitikat. Niisugune on meie kreedo. Ja me julgeme loota, et teie palved aitavad viia selle objektiivse tõe Eesti Vabariigi võimudeni, kellesse me suhtume suure lugupidamisega.»

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) külastas nädala alguses Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalset Naiskloostrit. Visiidi eesmärk oli kohtuda kloostri iguumenja Filaretaga, et arutada kloostri praegust alluvussuhet Moskva patriarhile ja kloostri tulevikku olukorras, kus suhted Moskva patriarhaadiga tuleb katkestada. Läänemetsa sõnul astub riik samme Moskva terroristliku režiimi vastu, mitte õigeusklike vastu Eestis. Vene Õigeusu Kiriku patriarh Kirill kutsus 27. märtsil 2024 üles pühale sõjale, mis seisneb sihtmärgina ka «satanismi» mõju all oleva läänemaailma vastu võitlemises. See tähendab siseministeeriumi sõnul, et vastandutakse agressiivselt Euroopa väärtusruumile. Vastusena patriarh Kirilli avaldusele on riigikogus tehtud ettepanek kuulutada Moskva patriarhaat Venemaa Föderatsiooni terroristlikku sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Vastavasisuline avaldus on võetud riigikogu täiskogu päevakorda ja lõpphääletus toimub 2. mail.