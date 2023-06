VIDEOD ⟩ PPA: Venemaale eksinud logistikud pääsesid kodumaale

Samas on intsident Läänemetsa sõnul PPA-le õppetunniks ning juhtunu tuleb üksikasjalikult läbi analüüsida. «Ennekõike tuleb aga järeldada üht: piiri väljaehitamisel peame liikuma kiires tempos edasi, et 2025. aastal oleks kogu maismaapiir valmis,» sõnas ta.

Õppetunnile viitas ka PPA peadirektor Egert Belitšev: «Meil on sellest juhtumist palju õppida, et oskaksime paremini hoida oma inimesi, kes töötavad igapäevaselt vahetult piirijoonel. Täna, siin ja praegu oleme aga lihtsalt rõõmsad, et kaks head meest on tagasi kodus. Tänan kõiki, kes kaks päeva selle lahenduse nimel töötasid,» kommenteeris ta.