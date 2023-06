Postimees jookseb kuuendat korda Tipust Topini

Kokku osaleb sel aastal rekordiline arv ehk 100 jooksutiimi, kes peavad joostes läbima 337,5 kilomeetrit – iga jooksja käib rajal kolm korda. Üksiku etapi pikkus jääb 8 ja 16,5 km vahele ja ühe jooksja läbitud kogudistants on 26 ja 42 km vahel.

Postimehe tiim on jooksuüritusel stardis juba kuues kord ning kuuendat korda lähevad rajale Postimehe peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap ja Tartu Postimehe reporter Jüri Saar. Neljandat korda osaleb Postimehe reporter Ülle Harju, kolmandat korda Postimehe saatejuht Nele Kullerkupp ja Kanal2 videostriimingu juht Andres Jakovlev ning teist korda MM Grupi assistent Marina Sang. Oma debüüdi teevad Postimehe majandustoimetuse reporter Merike Lees, maakonnalehtede küljendaja-kujundaja Lii Ranniku ja Tartu Postimehe reporter Kristofer Seema. Tiimi kuulub ka Postimehe lugeja Viljar Hiienõmm, kes varem on osalenud teises meeskonnas. Kokku on kuue aasta jooksul Postimehe eest väljas olnud 28 jooksjat!