Pirita tee äärne rannaala saab vetikatest puhtaks

KIKi projektijuht Maarja Küttä selgitas, et randa ja veepiirile kuhjuvate vetikate lagunemisega kaasneb ebameeldiv lõhn, mis omakorda vähendab linlastele olulise vaba aja veetmise koha väärtust. «Seetõttu on oluline, et leiaksime kiiresti tööde tegija, kes on valmis puhastustöid tegema nii rannalt kui ka veest, et tallinlased ja selle külalised saaksid suvel mõnusasti mere ääres aega veeta,» ütles Küttä.