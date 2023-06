PORTO FRANCO SÜÜASI ⟩ Mihhail Korb viimases sõnas: ma ei saanud Hillar Tederi servituudijutust midagi aru

Korbi sõnul on poliitiku edukuse üks peamisi näitajaid valimistel saadud hääled. «Tundub, et ma olen häälte saamise valemi välja mõelnud: see on empaatia, mis tähendab inimeste ärakuulamist, nende mõistmist ja nendega kaasamõtlemist. Samamoodi üritasin ma kaasa mõelda, kui sain kokku Hillar Tederiga ja ta mulle Porto Franco servituudi probleemidest rääkis. Mul ei olnud mingeid omakasupüüdlikke motiive, ma ei tahtnud mingit kasu saada, ma lihtsalt tundsin, et pean kaasa mõtlema ja mõistma,» rääkis Korb.