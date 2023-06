INTERVJUU ⟩ Arnold Sinisalu: elu ei ole kunagi Hollywoodi film

Kapo kohta on vahel väidetud, et ühe või teise menetluse taga on poliitiline tellimus. Kas poliitikud või huvirühmad on kunagi püüdnud kapot või prokuratuuri ebaseaduslikult oma kontrollile allutada?

Küsimuse taga on arvamus, et see, kellel on salajast teavet teiste inimeste kohta, ongi valitseja.

Selline arvamus on liialdatud. Igasugust infot võib olla, aga see ei tähenda veel, et sellega kohe midagi tehtaks või et seda on võimalik kasutada. Jutt, et kuskilt on kuidagi võimalik midagi leida, lähtub eeldusest, et inimesed panevad muudkui kuritegusid toime. Ei ole nii! Suurem osa inimestest on õiguskuulekad, arvan isegi, et enamik ei lähe kunagi punase tulega üle tee. Elu ei ole kunagi Hollywoodi film, ja julgeolekuasutused vaatavad ka ühiskonda väga kitsalt, oma ülesannete piires. Ma ei tea ühtegi demokraatliku riigi julgeoleku- või õiguskaitseasutust, kellel oleks piisavalt ressurssi meelevaldselt otsustada, et nüüd tegeleme selle või teise-kolmandaga. Ja kõigis demokraatlikes riikides tehakse näiteks läbiotsimisi prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal, nii et filter on suhteliselt tihe.