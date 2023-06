Pevkur: Eesti saadab koos Islandiga Ukrainasse välihaigla

Neljapäeval alanud NATO kaitseministrite kohtumise esimese päeva fookuses oli Ukraina olukord ja sõjalise abi jätkamine Ukraina abistamise kontaktgrupi kohtumisel ja NATO-Ukraina komisjonis, teatas kaitseministeeriumi pressiesindaja.

«Saime täna kaitseministritega ülevaate olukorrast rindel – vastupealetung on käimas ja kuigi Ukrainal on head eeldused edenemiseks, vajavad nad kõikide liitlaste selget sõnumit, et jätkame sõjalise abiga. Just vastupealetungi käigus on Ukrainasse abi saatmine olulisem kui kunagi varem,» ütles Pevkur.

«Eesti on ette valmistamas uue välihaigla saatmist Ukraina rindele ja oleme seda seekord tegemas koos Islandiga. Samuti alustasime koos Luksemburgiga ettevalmistusi Ukrainlaste palvel IT-koalitsiooni loomiseks. Selle eesmärk on kaardistada täpsemalt Ukraina vajadused nii sõjalise IT infrastruktuuri toetamiseks kui näiteks kriitiliste andmebaaside varundamiseks sarnaselt Eesti andmesaatkondadega,» lisas Pevkur.

Ukraina-NATO kohtumise raames keskendusid ministrid eelkõige eelseisvale Vilniuse NATO tippkohtumisele ja Ukraina tulevikule. «Ukraina tihedam sidumine NATO ja EL-iga on oluline, et heidutada Venemaad edasisest agressioonist ja pakkuda Ukrainale hädavajalikku stabiilsust riigi ülesehitamisel. Eesti on veendunud, et NATO liikmelisus on kõige jätkusuutlikum ja efektiivsem viis Ukraina toetamiseks ja ülesehitamise soodustamiseks,» ütles kaitseminister.

Kaitseministrite kohtumise äärealal toimus ka minister Pevkuri kohtumine Türgi uue kaitseministri ja endise kaitseväe juhataja Yasar Güleriga, kus arutati koostööd NATO raames ja kahepoolselt.