Bulgaaria ühineb Ukraina laskemoonaga varustamise programmiga

Ukraina peaks need kätte saama järgmise aasta jooksul. Mürsud muretsetakse programmis osalevate riikide endi varudest ja need kompenseeritakse Euroopa Liidu eelarvest. Nendel eesmärkidel kulutatakse miljard eurot.

Lisaks kulutatakse veel miljard eurot Ukrainale uue laskemoona ostmiseks. Samuti on Euroopa Komisjon teinud ettepaneku 500 miljoni euro suuruse algatuse kohta, et parandada Euroopa võimet toota relvi ja laskemoona.

Siiani on Bulgaaria olnud üks kahest Euroopa Liidu (teine ​​on sõjaliselt neutraalne Iirimaa), mis pole programmiga liitunud. Nüüd näib aga olukord muutuvat.

«Oleme väga selgelt keskendunud selle koalitsiooniga liitumisele. Ma arvan, et suudame Ukrainale osa vajalikust laskemoonast pakkuda. Poliitilist lahendust ei ole veel olnud, aga kindlasti pingutame ja ma usun, et leiame võimaluse » ütles Bulgaaria kaitseminister.

Politico märkis, et teade tähistab järsku pööret Bulgaaria välispoliitikas, kus eelmisel nädalal astus pärast pikaajalist ebastabiilsust ametisse uus valitsus.

Tagarevi hinnangul seisneb Bulgaaria laskemoonaprogrammis osalemise olulisus muu hulgas selles, et see riik on traditsiooniliselt spetsialiseerunud kergrelvade ja laskemoona tootmisele juba alates Nõukogude Liidu ajast.