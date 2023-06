Hukkunud lennusportlane jõudis õnnelike õnnetustega meediaveergudele varemgi

2019. aastal riivas Tiku juhitud kuumaõhupall Saku vallas elektriliine, mille tagajärjel käis hele sähvatus, kuid inimesed õnneks viga ei saanud. «Selliseid juhuseid on aeg-ajalt ikka, et maandumisel tuleb hetkeks tuulepuhang, mis viib palli soovimatus suunas,» rääkis ta toona Delfile .

Aasta enne seda segas tuul taas Tiku juhitud kuumaõhupalli teekonda ning suur pall maandus Tallinnas Kristiines majade vahel. «Kui on vaikne ilm, siis pall maandub peaaegu vertikaalselt. Kui tuul on suur, siis sa lendad kaugele, ükskõik kui suure põllu peale,» kommenteeris Tikk ERRile, lisades, et see pole midagi ekstra ohtlikku või imelikku.