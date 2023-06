Kuriteoteate saanud keskkriminaalpolitsei ei alusta SALKi suhtes menetlust

Kriminaalmenetluse alustamine on PPA teatel lubatud vaid juhul, kui on piisav alus arvata, et kuritegu on toime pandud. Kriminaalmenetluse alustamine selleks, et kuriteotunnuseid otsima hakata, on keelatud ning seetõttu leidis keskkriminaalpolitsei, et esitatud kuriteoteate pinnalt kriminaalmenetlust ei alustata.