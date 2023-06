Liigne veetarbimine võib rikkuda põhjavee

Tallinna Tehnikaülikooli professori Marina Kritševskaja sõnul on tänases Eestis kohati reaalne oht, et kui vett kasutatakse piiranguteta, näiteks kastmiseks, kulub seda rohkem kui kaevud ja veetöötlusseadmed suudavad pakkuda. Kõik tugevad kõrvalekalded, mis toimuvad veetarbimise järsu suurenemisega mõjutavad veevarustuse teenuse kvaliteeti, kuna ühisveevärgid on projekteeritud teatud veetarbimise jaoks