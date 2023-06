Võrklaev maksumuudatustest: ajakirjandus ei saa jääda puutumatuks saareks

Võrklaev põhjendas plaani tausta riigieelarve kehva seisuga, kus laiutab ligikaudu 1,7 miljardi euro suurune puudujääk. «Riigirahanduse korrastamine vajab meie kõigi panust, aga me kõik saame kasu ka sellest, kui riigi rahaasjad on korras,» märkis ta.

Ministri sõnul tõstetakse alates järgmisest aastast käibemaksu standardmäära 20 protsendilt 22 protsendile; majutusasutuste käibemaks tõuseb 2025. aastast üheksalt protsendilt 13 protsendile, mis on algselt planeeritust üheksa protsendipunkti madalam. «Ajakirjandus ei saa jääda puutumatuks saareks,» toonitas Võrklaev. «Olukorras, kus kõik teised peavad panustama, ei tundunud ajakirjanduse käibemaksu vähendamine ülejäänute suhtes õiglane. Seda enam, et eelmise aasta juulini kehtis ka ajakirjandusele üheksaprotsendiline käibemaksumäär.»

«On isegi mõistetav, et sisendhindade kiire hinnatõusu tingimustes ei toonud eelmise aasta augustis ajakirjandusele tehtud käibemaksualandus tarbijatele kaasa hinnalangust, kuid hinnad ei jäänud isegi paigale, vaid vastupidiselt tõi see kaasa hoopis hinnatõusu, mis käibemaksu alandamise mõttele ja kättesaadavuse suurendamisele kaasa ei aita,» ütles Võrklaev.

Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevjuht Merle Viirmaa heitis eelmisel nädalal ette, et valitsus ei ole omaalgatuslikult meediaettevõtteid arutellu kaasanud. «/---/nüüd on selgunud, et see oli siiski kogu aeg valitsuse plaan - süvendada ebavõrdset konkurentsi digihiidudega ning viia Eesti ajakirjanduse kirjastamiseks Euroopa kõige kallimate riikide sekka - sellesse gruppi me edaspidi oma üheksaprotsendilise käibemaksumääraga paigutume,» märkis Viirmaa.