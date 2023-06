Puuduliku keeleoskusega Narva kooli- ja lasteaiadirektorid said ajapikendust

«Kuna koolipidaja peab kinnitama, et töötavad juhid tegelikult ka eesti keelt valdavad, läksime tõesti seda teed, et palusime keeleametil juhtide tegelikku keeleoskust kontrollida. Neli lasteaiajuhti ja üks koolijuht siiski kahjuks eesti keelt kõrgtasemel ei valda, ehkki vastav dokument on neil olemas,» rääkis Raik. Ta lisas, et nad on vist ka ainus omavalitsus, kes sellist topelt-kontrolli palusid teha. «Kui nad hakkavad saama kõrgemat palka, siis nad peavad oskama eesti keelt, et siis valida ka eesti keelt rääkivaid kolleege,» lausus Raik. «Minu paremat arusaamist mööda tuleb neile anda viimane – tõepoolest viimane – võimalus oma keeleoskuse kiireks ja oluliseks edendamiseks,» lisas Raik.