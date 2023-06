REPORTAAŽ ⟩ Öösel tegutsevad loomaaias filmikakud ja graatsilised kaslased

Peagi on platsis giidid, grupp lüüakse pooleks ning meie jääme loodushariduse spetsialisti Heiko Kruusiga, kes hakkab reipalt laiskloomade kohta kummalisi fakte pilduma: kuigi laiskloom on ehitatud nii, et tema karvastik kasvab kõhu poolt selja poole ja vesi voolab eluka seljast kergesti maha, kasvavad talle loomulikus ja koduses Lõuna-Ameerika vihmametsas ikkagi karvade sisse vetikad (loomaaias seda küll ei juhtu) ning puu otsast alla tulevad nad vaid korra nädalas – selleks et kakada!