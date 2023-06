Solaride’i tiimil on seljataga pooleteist aastat kestnud arendus- ja ehitusperiood, millesse on panustanud üle 130 tiimiliikme. Selle hooaja võistlussõiduk on täiesti uue kontseptsiooniga ning on loodud lähtudes kolmest printsiibist: turvalisus, töökindlus ja efektiivsus.