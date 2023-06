Traagiline õnnetus gürokopteriga: «Surm jooksis silme eest läbi!»

Häirekeskus sai neljapäeval kell 20.55 teate, et Rae vallas Aruvalla külas kukkus alla gürokopter ja süttis põlema. Õnnetus juhtus Vaida-Urge tee 9. kilomeetril keset sõiduteed, mis asub elumajast mõne meetri kaugusel. Majaelanik Sirje rääkis reedel Postimehele, et ootas telerist õhtuseid uudiseid, kui kuulis järsku plahvatust. Majast välja joostes nägi äsja alla kukkunud kopterit. «See ei põlenud, aga auras, ja ma sain aru, et kohe plahvatab, sest jube petrooleumihais oli,» meenutas naine. Ta helistas päästeametisse, kuid samal ajal kõlas juba järgmine pauk. «Kopter süttis ja maja peale hakkas tulema paksu tossu. Kartsin, et nüüd süttib ka mu kodu. See oli lihtsalt kohutav, surm jooksis silme eest läbi. Mul on haige mees toas, vaevalt liigub, ta oleks raudselt sisse põlenud.»