ELU ⟩ Tuhat jooksjat teevad päkad kuumaks

On küll päris veider tunne, kui jooksed pühapäeva hommikuvärskuses mööda Porkuni kooli kellatornist, kus numbrid näitavad, et kell on viis. Aga see jooksja ise pole ammu esimeses värskuses. Ent vaevalt on see veidram sellest, kui pühapäeva esimesel tunnil, helkurvest seljas, lambike otsmikul säramas, mõõdad maanteed Jõgevalt just sinna Porkuni ja Väike-Maarja suunas, aga tegelik siht on Pirita. Ühtekokku 337 kilomeetrit pikk jooksuteekond on alanud Suure Munamäe vaatetorni jalamilt.