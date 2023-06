KESKPÄEVATUND ⟩ Hõbemägi: ainsad, kel on võimalik valitsuse otsuseid üldse veel mõjutada, on suhtekorraldajad

Kuku raadio saates «Keskpäevatund» arutasid Priit Hõbemägi, Ainar Ruussaar ja Ignar Fjuk, mida näitab Eesti poliitilise kultuuri kohta riigikogu ummikseis.

Ruussaare sõnul tõid riigikogu lõppev istungjärk ja erakondade populaarsusuuringud esile, et vastandumine toimib. «EKRE ja Reformierakond on kõige populaarsemad parteid ja ma julgen öelda, et tänu sellele, et nad on suutnud maailmapildi ajada mustaks ja valgeks. Ükskõik, kumb on must ja kumb valge, aga vastandumine toimib.»

Fjuk arvas, et tänaseid poliitikuid ei huvita üldse arusaam, millist rolli peaks riigikogu ja poliitika ühiskonna suhtes täitma või kujundama. «Nende asi pole see, mida ühiskond nendest arvab,» ütles ta ja küsis: «Kas on mingisugust kaasamist, mis on igasuguse hea tava fundamentaalne alus, kuidas õigusloome peaks toimima? Kaasamine on fiktiivne, näiline. Ehk seda ei ole üldse. Kas on toimunud mingid mõjuanalüüsid, mida üks või teine otsus hakkab kaasa tooma? Need puuduvad täiesti. Kas poliitikutel on mandaat nendeks tegevusteks, mida nad praegu teevad? Ei ole. See tähendab üksüheselt, et neid ei huvita, kas ühiskond hindab või on kaasas nende tegevustega.»