INTERVJUU ⟩ Ansipi soovitus poliitikutele: rääkige rahvaga, mitte ärge üllatage halbade otsustega

Riigikogu on uppumas opositsiooni töötakistuste ning koalitsiooni usaldushääletuste justkui lõppematusse spiraali. Endine peaminister Andrus Ansip (RE) tõdeb Postimehele antud intervjuus, et kõige suurem viga, mida poliitikud saavad teha, on see, kui nad ei räägi rahvaga ning neid üllatatakse väga halbade otsustega.