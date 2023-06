ÜRO teatel tõkestab Venemaa endiselt abi andmist tammiohvritele

«Vene valitsus on seni tagasi lükanud meie taotluse pääseda tema ajutise sõjalise kontrolli all olevatele aladele,» ütles ÜRO Ukraina humanitaarabikoordinaator Denise Brown pühapäevases avalduses.

ÜRO tuumajärelevalveameti juht Rafael Grossi ütles neljapäeval, et olukord Venemaa okupeeritud Zaporižžja tuumaelektrijaamas Ukrainas on pärast Kahhovka tammi purustamist tõsine, kuid seda stabiliseeritakse.

«Ühelt poolt näeme, et olukord on tõsine, tagajärjed (seoses tammi hävimisega) on olemas ja need on reaalsed. Samas võetakse tarvitusele abinõusid olukorra stabiliseerimiseks,» ütles Grossi jaama külastades.